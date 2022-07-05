ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров оценил восстановление российского автопрома

"Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления", — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

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