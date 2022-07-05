ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в июне составили 7,5 тысячи машин, увеличившись на 24,5% к маю, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. Мантуров высказался об отмене пошлин на ввоз автомобилей

Тем не менее, согласно данным "АвтоВАЗа" за прошлый год, продажи в годовом выражении упали на 81,3%.

"Продажи за июнь составили 7 484 автомобиля. Это плюс 24,5% к маю текущего года", — сказал Соколов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).