МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в январе-мае 2022 года снизился на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 257,3 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "АвтоВАЗ" нарастил продажи в июне почти на четверть

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2022 года было выдано автокредитов на сумму 257,3 миллиарда рублей, или на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2021 года — 435,7 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объем таких кредитов за пять месяцев был выдан в Москве (32,5 миллиарда рублей), Московской области (20,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (17,9 миллиарда рублей), Краснодарском крае (12 миллиардов рублей) и Татарстане (9,8 миллиарда рублей).

Сильнее всего их выдача в годовом выражении снизилась в Свердловской (-53,1%), Самарской (-48,9%), Челябинской (-48,5%) и Ленинградской (-46,5%) областях, а также в Пермском крае (-45,5%). В Москве и Петербурге данный показатель сократился на 41,8% и 42,9% соответственно.

"В целом нынешняя ситуация с выдачей автокредитов напоминает "карантинную" весну 2020 года… При этом по сравнению с "пандемийным" 2020 годом объемы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.