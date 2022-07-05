РЯЗАНЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Volvo Group Trucks Russia. "АвтоВАЗ" поделился планами по производству Lada во втором полугодии

"Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка", — говорится в сообщении.

При этом компания адаптирует свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России и сократит часть персонала в подразделениях в течение этого года. "В настоящее время руководство российского офиса в процессе определения, какое количество сотрудников будет затронуто", — добавили в пресс-службе.