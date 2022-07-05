ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн —ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен произвести во втором полугодии 2022 года 100-120 тысяч автомобилей Lada, заявил в интервью РИА Новости в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" нарастил продажи в июне почти на четверть

"Если говорить о втором полугодии, то мы в зависимости от объема производства Lagrus можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, соответственно, Lada Granta. Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч", — сказал он.

"Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка, и не в коей мере не производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы, должны быть приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada", — добавил топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).