ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, сообщил президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" нарастил продажи в июне почти на четверть

"Что касается восстановления производства Niva… В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней — мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel", — сказал он, выступая на сессии "Иннопрома-2022", посвященной автопрому.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).