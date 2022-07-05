ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен разрешить юридическим лицам ввозить автомобили по параллельному импорту, для этого ведется подготовка изменений в соответствующее постановление правительства, заявил в интервью РИА Новости в рамках "Иннопрома-2022" глава министерства Денис Мантуров. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля

В начале мая в стране заработал механизм параллельного импорта (без разрешения правообладателя), в перечень попали в том числе автомобили. Однако, по словам экспертов, с импортом машин есть проблемы: в частности, по техрегламенту таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства, которое сейчас генеральным импортером не выдается из-за санкций. Как пояснял директор "Автостата" Сергей Целиков, история с параллельным импортом машин сейчас абсолютно не массовая и невозможная из-за этих нюансов, так ввозить автомобили получается только в частном порядке.

"По инициативе российской стороны было принято решение Совета ЕЭК, в соответствии с которым Россия может устанавливать требования и процедуры оценки соответствия в отношении ввозимых транспортных средств. Для его реализации Минпромторгом России ведется подготовка изменений в соответствующее постановление правительства, которые позволят юридическим лицам обеспечить оформление документов о соответствии на ввозимые в рамках параллельного импорта автомобили независимо от решений материнских компаний – их глобальных производителей", — рассказал Мантуров.