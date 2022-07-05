НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — ПРАЙМ. Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем Новгороде, речь идет не о производственной площадке, заявили РИА Новости в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус". Volvo Group не принимала решение об уходе с российского рынка

"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", — сообщили агентству в компании.

Официальный представитель Volkswagen Group в России Наталья Костюкович подчеркнула, что "закрывается не производство, а офис компании".

"Речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о собственных сотрудниках Фольксваген Груп Рус", — отметила она.

Она также сообщила, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены.

"В начале июня была запущена программа добровольного расторжения трудовых договоров для сотрудников Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде. Большинство сотрудников приняли предложение добровольно покинуть компанию. В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек", — уточнили в пресс-службе. "АвтоВАЗ" нарастил продажи в июне почти на четверть

Костюкович также добавила, что по ситуации с заводом Volkswagen в Калуге нет "никаких изменений".

Ранее сообщалось, что в начале июня 200 сотрудникам производства автомобилей Volkswagen на Нижегородской площадке, которое находится в режиме простоя, было предложено добровольное увольнение с пакетом льгот. Пакет включает финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), уточнили в Volkswagen. В компании также подчеркнули, что программа добровольного расторжения трудовых договоров по соглашению сторон предлагается только для сотрудников в Нижнем Новгороде. Контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda ведется ведется на нижегородском ГАЗе.