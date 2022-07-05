МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания 5 июля приняла во втором чтении проект закона об ответственности водителей за опасное вождение. Госдума установила ставки акцизов на 2025 год

Документ предлагает наказывать автомобилистов, повторно осуществляющих опасное вождение без прав, штрафами на сумму до 250 тысяч рублей и лишением свободы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Водители, которые повторно сели за рубль, имея судимость за покидание места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти в результате дорожно-транспортного происшествия, могут получить штраф размером до 300 тысяч рублей. Их также могут приговорить к принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.

По словам одной из авторов проекта вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, инициатива нацелена на сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также предотвращение не только административных правонарушений, но и уголовных преступлений.