МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 82% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 27,8 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Российские банки увеличили выдачу автокредитов в июне на 45%

При этом за первое полугодие 2022 года продажи упали на 56,9%, до 370,2 тысячи штук.

"Июнь 2022 г ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 82%, или на 126 792 штуки по сравнению с июнем 2021 года, продажи составили 27 761 автомобиль", — отмечается в сообщении.

"В 1 полугодии 2022 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 488 024 автомобиля, всего продажи составили 370 228 автомобилей, по данным комитета автопроизводителей АЕБ", — добавили в ассоциации

В АЕБ также напомнили, что ежемесячные данные не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus.