МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж седана Lada Granta Drive Active 2022 модельного года, следует из сообщения компании. "АвтоВАЗ" планирует запустить производство Lada Niva Travel в августе

"Предложение на данную конфигурацию на 138 000 рублей выгоднее стоимости Granta Drive Active предыдущего модельного года. Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784 900 рублей (с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance)", — отметили в компании.

В "АвтоВАЗе" напомнили, что автомобиль разработан подразделением Lada Sport, отличается спортивными элементами шасси и отделки интерьера и предназначен для поклонников активного стиля вождения.

Так, на Lada Granta Drive Active'22 устанавливается короткоходная подвеска со спортивными настройками. В качестве силового агрегата использован двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил (90 л.с., 143 Нм) в паре с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, подсветка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.

В оснащение Lada Granta Drive Active 2022 модельного года входят, в частности, дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом. Также доступны версии Granta Drive Active, оборудованные кондиционером. Ищи кому выгодно. Кто и зачем скупает банкротные авто

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).