МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Разрешенная скорость на центральных улицах Москвы снизится до 30 и 50 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Центр города — пространство сбалансированного движения. Здесь мы развиваем разные транспортные системы: автомобильное движение, общественный транспорт, пешеходный поток. По центру города гуляют наши дети, мамы с колясками, сюда приезжают туристы. Ездят велосипедисты и пользователи самокатов. Высокая скорость здесь не нужна", — подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ЦОДД, решение снизить разрешенную скорость позволит сделать центральные улицы столицы безопаснее.

Так, скорость будет снижена до 50 километров в ча на следующих улицах:

Тверская,

Пятницкая,

Большая Ордынка

На Рождественке, Солянке и набережных максимальная скорость составит 30 километров в час.

В ведомстве отметили, что снижение скорости никак не отразится на пробках. Днем в центре скорость машин не превышает 30-40 километров в час.