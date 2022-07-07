МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Власти Китая планируют принять комплекс мер для оживления автомобильного рынка страны. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции страны. Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич"

Отмечается, что ведомство разработало 12 мер по шести аспектам автомобильного рынка.

Первое, активная поддержка покупк ии использования транспортных средств на новых источниках энергии. Второе, активизация рынка подержанных автомобилей, в том числе отмена необоснованных ограничений на развитие торговли подержанными автомобилями. Третье, способствование приобретению населением новых машин. Власти также планируют усовершенствовать систему утилизации списанных и выведенных из эксплуатации автомобилей

В-червертых, необходимость способствовать устойчивому и здоровому развитию параллельного импорта автомобилей. В-пятых, оптимизация среды использования автомобилей. Кроме того, власти намерены развивать автомобильный туризм, поддерживать проведение различных автомобильных спортивных мероприятий, строительство и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры.

Наконец, необходимо улучшать финансовое обслуживание автомобильной отрасли. Планируется поощрять финансовые учреждения наращивать объем автокредитов, развивать финансовый лизинг и увеличивать предоставление финансовых услуг в автомобильном секторе.