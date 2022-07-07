МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказал, что такси за период с января по май попадали в ДТП в 7,5 раза чаще, чем обычные автомобили, при этом средняя стоимость ОСАГО для них только в четыре раза выше. "Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси

По словам эксперта, средняя частота, с которой такси становятся виновниками ДТП, за январь-май 2022 года составила 37,4% — то есть в среднем каждое третье такси становится виновником аварии. При этом показатель за аналогичный период прошлого года был равен 36,2%. Это крайне опасный вид транспорта, отметил он, добавив, что частота ДТП для обычного автовладельца-физлица составляет всего 5%.

"Уровень выплат по такси с учетом расходов на ведение дела в 2022 году составил 144,2%. Это означает, что страховщикам этот сегмент рынка системно приносит 44 рубля убытков на каждые 100 рублей полученной в этом сегменте страховой премии", — подчеркнул Юргенс.