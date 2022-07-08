МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" должны стоить дешевле китайских конкурентов, считают эксперты, которых опросили "Известия". Под маркой "Москвич" будут производить четыре кроссовера и один седан

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, "если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, "Москвич" в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам". Он считает, что покупатели в первую очередь обратят внимание на кроссоверы, а лифтбеком могут заинтересоваться таксопарки.

Вместе с тем, на взгляд независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, самая доступная модель "Москвича" должна стоить 1,4 миллиона рублей, а самая дорогая — 4 млн.