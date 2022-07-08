МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу закон, обязывающий страховщиков до 2025 года внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Путин дал положительную оценку базе автомобилестроения в России

Согласно документу, страховые компании смогут проводить осмотр транспортного средства дистанционно через фотографии и видео, направленные электронным путем. Заявления о страховом или прямом возмещении убытков и необходимые документы также можно будет направлять в электронном виде через сайт страховщика или его мобильное приложение. После вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, поясняли в Центральном банке России.

При этом к 2025 внедрение электронного урегулирования убытков по ОСАГО перестанет быть добровольным и будет носить обязательный характер для всех страховщиков.

Кроме того, закон увеличивает на год — до 1 января 2024 года — срок, в рамках которого можно повысить размер уставных капиталов страховых компаний до установленного законодательством уровня. Размер уставного капитала должен составлять 300 миллионов рублей (кроме страховщиков по ОМС), при страховании жизни — 450 миллионов, при перестраховании — 600 миллионов. Ищи кому выгодно. Кто и зачем скупает банкротные авто

Предоставление в Центробанк актуарных заключений и некоторых документов иностранными организациями переносится с 2024 на 2025 год.

Закон вступит в силу через год после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.