МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Тойота Мотор", официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке, отзывает 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных с 1 июля 2021 года, из-за проблем с управлением тормозной системой, говорится в сообщении Росстандарта. Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич"

"Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных с 1 июля 2021 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств:… существует вероятность того, что из-за особенностей программного обеспечения ЭБУ системы противоскольжения, при определенных действиях, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой, и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на всех транспортных средствах будет проведено перепрограммирование блока управления тормозной системой.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.