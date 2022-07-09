Индийский бизнес-альянс: Россия сможет производить машины лучше, чем Toyota
В Индийском бизнес-альянсе уверены, что Россия сможет производить машины лучше, чем Toyota
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России.
"Всё-таки наши автомобили предназначены для жаркого климата: да, они хороши в Африке, но не уверен, что они подходят России, особенно с учётом холодов", — сказал Котвани.
"Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьёз возьмётся за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.