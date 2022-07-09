МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Ищи кому выгодно. Кто и зачем скупает банкротные авто

Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России.

"Всё-таки наши автомобили предназначены для жаркого климата: да, они хороши в Африке, но не уверен, что они подходят России, особенно с учётом холодов", — сказал Котвани.

"Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьёз возьмётся за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.