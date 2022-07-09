МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Средняя стоимость нового автомобиля на "механике" в июне составила 1,28 миллиона рублей, а на "автомате" — 1,7 миллиона рублей, говорится в исследовании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Автостат" сообщил о снижении средневзвешенной цены новой машины

"Автомобилям на "механике" принадлежит доля в 38% от общего числа представленных в сервисе авто, причем 37% из них – новые. Подержанный автомобиль с МКП обойдется покупателям в среднем в 720 тысяч рублей, новый – в 1,28 миллиона рублей. Среди автомобилей на "автомате" 31% новые. Подержанный автомобиль с АКПП обойдется покупателям в среднем в 985 тысяч рублей, новый – в 1,7 миллиона рублей", — выяснили эксперты.

Самыми распространенными автомобилями на "механике" являются машины 2022 года выпуска (30%), далее расположились автомобили не старше одного года (8%) и четырехлетние модели (7%). Трехлетним моделям принадлежит доля в 6%, а двухлетним, пятилетним, девятилетним и десятилетним – по 5%. Еще по 4% предложения заняли шестилетние, восьмилетние и одиннадцатилетние авто, семилетние, четырнадцатилетние и двенадцатилетние – по 3%.

Чаще всего среди автомобилей на "механике" к продаже предлагают марки Lada (43%). Второе место заняла Renault (16%), а тройку замыкает Kia (6%). Также среди широко представленных марок оказались Hyundai, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Skoda, Opel и Toyota. Среди автомобилей китайских брендов чаще всего можно встретить марку Chery.

В то же время среди автомобилей на "автомате" чаще всего на рынке встречаются автомобили 2022 и 2021 года выпуска (33% и 15% соответственно), далее расположились четырехлетние и пятилетние авто (7% и 6% от всего объема предложения). Остальные занимают примерно одинаковую долю.

Марка KIA оказалась наиболее представленной среди всех авто с автоматической коробкой передач – ей принадлежит доля в 12%. Второе место разделили Hyundai и Volkswagen (по 8% каждая), замыкает тройку Toyota (7%). Также среди широко представленных марок с автоматической коробкой передач оказались Nissan, Skoda, Chery, BMW и Renault.