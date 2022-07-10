МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. По данным Госавтоинспекции, нередко во время ДТП дети страдают из-за нарушений правил их перевозки. Как это делать правильно, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. ГИБДД намерена изменить условия получения водительских прав

Единый порядок дорожного движения на всей территории страны регламентирован «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1090). Правила предъявляют особые требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров разных возрастных групп.

Так, согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Стоит отметить, что детские удерживающие системы (устройств) должны соответствовать весу и росту ребенка, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, который в свою очередь привязан к Европейскому стандарту ЕСЕ 44.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность для лиц, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В силу ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех до ста тысяч рублей. Согласно этой норме водитель подлежит ответственности, в частности, не только за перевозку ребенка без детской удерживающей системы (устройств) или ремня безопасности, но также и за несоответствия регламенту, неисправности, повреждения детской удерживающей системы (устройств) или ремня безопасности. Названы самые нелепые штрафы, выписываемые водителям

Привлечение водителя к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП не исключает возможность привлечения его к административной ответственности за иные нарушения ПДД. При этом наличие несовершеннолетнего пассажира в транспортном средстве у водителя, нарушающего ПДД, может являться отягчающим вину обстоятельством.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с п. 12.8 ПДД запрещается оставлять в транспортном средстве на время стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Ответственность за совершение такого правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ и влечет за собой наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей, а если такое нарушение было совершено в Москве или Санкт-Петербурге, то водителю придётся заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей (ч. 5 ст. 12.19 КоАП РФ). За оставление в опасности ребенка также предусмотрена уголовная ответственность по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации.