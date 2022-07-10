МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. По данным Госавтоинспекции, нередко во время ДТП дети страдают из-за нарушений правил их перевозки. Как это делать правильно, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. 

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Единый порядок дорожного движения на всей территории страны регламентирован «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1090). Правила предъявляют особые требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров разных возрастных групп.

Так, согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств).
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Стоит отметить, что детские удерживающие системы (устройств) должны соответствовать весу и росту ребенка, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, который в свою очередь привязан к Европейскому стандарту ЕСЕ 44.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность для лиц, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В силу ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех до ста тысяч рублей. Согласно этой норме водитель подлежит ответственности, в частности, не только за перевозку ребенка без детской удерживающей системы (устройств) или ремня безопасности, но также и за несоответствия регламенту, неисправности, повреждения детской удерживающей системы (устройств) или ремня безопасности.

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Названы самые нелепые штрафы, выписываемые водителям

Привлечение водителя к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП не исключает возможность привлечения его к административной ответственности за иные нарушения ПДД. При этом наличие несовершеннолетнего пассажира в транспортном средстве у водителя, нарушающего ПДД, может являться отягчающим вину обстоятельством.

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с п. 12.8 ПДД запрещается оставлять в транспортном средстве на время стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Ответственность за совершение такого правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ и влечет за собой наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей, а если такое нарушение было совершено в Москве или Санкт-Петербурге, то водителю придётся заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей (ч. 5 ст. 12.19 КоАП РФ). За оставление в опасности ребенка также предусмотрена уголовная ответственность по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации.