МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Московский производитель зарядных станций для электромобилей увеличил выпуск на 20%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили в России

"Благодаря применяемым в рамках национального проекта инструментам бережливого производства, предприятию за три месяца удалось увеличить выпуск электрозарядных станций для автомобилей на 20% – до 20 изделий в месяц. Для этого на производстве были внедрены дополнительные средства малой механизации, оптимизированы технологические процессы сборки, а также разработана матрица компетенций персонала, которая позволяет анализировать и управлять обучением кадров, передавать опыт и обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников. Кроме того, предприятие смогло сократить временные потери: ранее на изготовление одной зарядной станции уходило около 60 часов, сейчас – 46,5", — рассказал Пуртов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что оставшиеся три месяца компания продолжит реализацию мероприятий адресной поддержки, предусмотренных национальным проектом. В частности, экспертами российского и федерального центра компетенций была проведена диагностика, которая выявила около 60 проблем, влияющих на стабильность работы производственной линии. Компания будет работать над их устранением и дальнейшим повышением эффективности производства.