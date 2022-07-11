МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Mercedes-Benz планирует продать имущество своего дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" дилеру "Панавто", "Автодом", "Авилон" или "Мейджор". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Индийский бизнес-альянс: Россия сможет производить машины лучше, чем Toyota

Один из источников газеты отмечает, что компания пока не распродавала имеющийся склад автомобилей в России, поэтому есть вероятность, что один из дилеров получит права дистрибьютора Mercedes на рынке в стране. По словам другого источника, "Мерседес-Бенц Рус" обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово в сделку не входит. Впрочем, завод в РФ не работает, как и большинство зарубежных автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, отмечает "Коммерсант".

В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: "Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений".