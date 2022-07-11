ПЕРМЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Сервис для заказа премиальных авто с водителями Wheely с 17 июля закрывает филиалы в Перми и Екатеринбурге, сообщила компания.

"Принято решение о прекращении работы сервиса в региональных городах. С 17 июля 2022 года Wheely не будет доступен в Перми и Екатеринбурге﻿", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания сфокусируется на работе в тех городах, где ее клиенты проводят большую часть времени, из-за стремления обеспечивать высокий уровень сервиса везде, где представлен Wheely.

В открытых источниках указано, что VIP-сервис по заказу личных водителей основал сын бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова — Антон Чиркунов. Из информации в едином госреестре юрлиц следует, что ООО "Вилли разработка" зарегистрировано в 2011 году, учредителями являются Антон Чиркунов и "Вили лтд". Компанию возглавляет Александр Чикулаев (с декабря 2021 года). Она специализируется на научных исследованиях, производстве игр, разработке компьютерного и программного обеспечения.

На сайте Wheely указано, что сервис работает в России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Пермь), а также в Париже, Лондоне, Дубае (по приглашению). Во всех городах предоставляются только автомобили класса люкс.