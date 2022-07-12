2022-07-12T09:39:57+03:00
2022-07-12T09:39:57+03:00
2022-07-12T09:39:57+03:00
2022
https://auto.1prime.ru/auto/20220712/837456144.html
Reuters: Hyundai Motor построит первый завод электромобилей в Южной Корее
Авто
Новости
ru-RU
https://auto.1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Автопроизводитель Hyundai Motor построит в Южной Корее свой первый завод по производству электромобилей. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз. Как отмечает... ПРАЙМ, 12.07.2022
авто, бизнес, новости, южная корея, hyundai motor, электромобили
https://1prime.ru/images/83278/61/832786193.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786193.jpg
https://1prime.ru/images/83278/61/832786192.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786192.jpg
https://1prime.ru/images/83278/61/832786191.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/61/832786191.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20220711/837453813.html
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Прайм Авто
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Автопроизводитель Hyundai Motor построит в Южной Корее свой первый завод по производству электромобилей. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз.
Как отмечает издание, Hyundai Motor Co построит в Южной Корее первый за 30 лет завод, который будет специализироваться на производстве электромобилей (EV).
Производство, как следует из заявления профсоюза, начнется к 2025 году. Дополнительных деталей компания в своем заявлении не предоставила, указывает агентство.