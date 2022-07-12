МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Автопроизводитель Hyundai Motor построит в Южной Корее свой первый завод по производству электромобилей. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз. Сервис заказа автомобилей Wheely закрывает филиалы в Перми и Екатеринбурге

Как отмечает издание, Hyundai Motor Co построит в Южной Корее первый за 30 лет завод, который будет специализироваться на производстве электромобилей (EV).

Производство, как следует из заявления профсоюза, начнется к 2025 году. Дополнительных деталей компания в своем заявлении не предоставила, указывает агентство.