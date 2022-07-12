МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault сегодня сообщил о резком падении продаж автомобилей в первой половине 2022 года после прекращения деятельности в России. Reuters: Hyundai Motor построит первый завод электромобилей в Южной Корее

Группа сообщила, что ее мировые продажи упали на 29,7% по сравнению с прошлым годом и составили чуть более 1 млн автомобилей — 1 000 199 единиц. Без учета деятельности "АвтоВАЗа" и "Рено Россия" количество проданных автомобилей снизилось по сравнению с прошлым годом на 12%.

Renault, выпускающая такие популярные модели, как Dacia Duster и Renault Clio, свернула свою деятельность в России и заявила, что продаст "Рено Россия" и почти 67,69% акций " АвтоВАЗа".

В мае Renault заявила, что продаст "АвтоВАЗ", крупнейшего автопроизводителя в России и владельца марки Lada, российскому научному институту с шестилетним опционом на обратный выкуп. Сообщалось, что цена сделки составит 1 рубль.

Помимо выхода из России, французская группа объясняет свои результаты "системными нарушениями из-за кризиса полупроводников".