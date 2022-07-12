МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей теперь доступен на "Госуслугах", оформленная электронная сделка будет иметь ту же юридическую значимость, что и бумажный документ. Об этом заявили в Минцифры. Чернышенко поручил Минцифры оценить переход ФОИВов на российское ПО

По сообщению в Telegram-канале ведомства, сервис для автовладельцев, созданный Минцифры совместно с МВД, доступен на портале "Госуслуг". Договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

Отмечается наличие двух обязательных правил для использования нового сервиса. Во-первых, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах". Во-вторых, у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ".

"Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, а значит – нет риска ошибиться при заполнении договора", — отметили в министерстве.