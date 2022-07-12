МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Премиальный китайский автомобильный бренд Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссовера Free в России в 2023 году за 52,7 тысячи долларов. Об этом сообщил представитель компании. Reuters: Hyundai Motor построит первый завод электромобилей в Южной Корее

По словам заместителя генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу, бренд "планирует выйти на российский рынок через год" с электрокроссовером Free. Стоимость автомобиля в России, как уточнил Лю Чжаньшу, составит около 52,7 тысячи долларов.

Отмечается, что максимальная скорость электрокроссовера Free составляет 200 километров в час. Автомобиль оснащен системой Face ID, встроенным убирающимся тройным сенсорным экраном, массажными креслами, а также стеклянной панорамной крышей с регулируемой светопроницаемостью, подчеркнули в компании.