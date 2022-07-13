МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника Lada Niva Legend на заводе в Тольятти в новой комплектации Classic'22, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" нарастил продажи в июне почти на четверть

"АвтоВАЗ" возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic'22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", — отмечается в сообщении.

Lada Niva Legend в комплектации Classic'22 включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защита картера и аудиоподготовку. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Цену новой комплектации модели в компании пока не озвучили, отменив, что она будет дополнительно объявлена в ближайшее время. На "Госуслугах" стал доступен электронный сервис купли-продажи автомобилей

"Возобновление производства второй модели Lada и запуск еще одной линии конвейера в текущих сложных условиях — это настоящая победа всей команды "АвтоВАЗа". Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники Niva Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена. Уверен, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом. Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда Lada, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран", — отметил президент компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).