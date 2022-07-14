МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за её низкой локализации и как следствие — логистических рисков, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" намерен создать новое семейство автомобилей

"Модель находится под еще большими рисками (чем Lada Largus — ред.), поэтому производить Xray в этом году мы не будем", — отметил он.

При этом Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" может запустить производство Lada Largus в ближайшее время, но вопрос в том — как долго сможет его поддерживать. "Запасов автокомпонентов на "АвтоВАЗе" сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени. Очень большой объем различных узлов и деталей попал в санкционные списки, соответственно, в любой момент поставки могут быть прекращены — тогда запуск производства Largus в полном объеме окажется неэффективным", — пояснил он.

"Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами — Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для неё будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков", — добавил топ-менеджер. "АвтоВАЗ" ожидает снижения цен на автомобили

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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