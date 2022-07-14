МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга, теперь льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили Evolute, говорится в сообщении министерства. В России запустят производство нового электромобиля Evolute

"Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г", — отмечается в сообщении.

"В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. А также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей", — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.

По условиям программы льготного автокредитования, субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО — также 25%. "АвтоВАЗ" не будет возобновлять производство Lada Xray в этом году

Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей, и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, "Камаз" и "Урал". Скидка на электромобили составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.

Согласно прогнозу Минпромторга, по льготному автокредитованию будет продано не менее 50 тысяч машин, по льготному лизингу — 25,7 тысячи.