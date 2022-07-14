МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на период до 2030 года сроки реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Поручение размещено на сайте Кремля.

"Продлить на период до 2030 года сроки реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", — говорится в тексте документа.

Кроме того, аналогичные меры должны быть предприняты в отношении:

федеральных проектов, которые не входят в данный нацпроект, но затрагивают дорожную деятельность,

госпрограммы "Развитие транспортной системы".

При необходимости кабмин проведет актуализацию паспортов отдельных структурных элементов указанной выше государственной программы.