МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Daimler Truck Holding AG собирается начать сборку своей первой модели электробуса Mercedes-Benz в Бразилии в ноябре-декабре на фоне роста спроса в крупнейшей экономике Южной Америки. Об этом заявил в среду один из руководителей компании. В России запустят производство нового электромобиля Evolute

Компания предполагает, что спрос на электрические автобусы в Бразилии достигнет 3000 машин к 2024 году по сравнению с чуть более 1000 единиц в 2023 году. Об этом рассказал на пресс-конференции директор по продажам и маркетингу автобусов Вальтер Барбоса.

Ожидается, что марка Mercedes-Benz присоединится к китайской компании BYD Co Ltd и некоторым местным импортерам на бразильском рынке.

Большая часть транспортных средств будет эксплуатироваться в Сан-Паулу, поскольку город намерен иметь 2600 электрических автобусов к 2024 году.

Электробус Mercedes-Benz на 84 пассажира называется EO500U и имеет запас хода 250 км, добавил Барбоса, отметив, что в проект было инвестировано 100 млн бразильских реалов (18,62 млн долларов).

Что касается рынка автобусов в Бразилии в целом, компания заявила, что в этом году общий объем продаж достигнет 17 000 — 21 000 единиц, в зависимости от того, как компании справятся с текущим дефицитом автозапчастей.

По данным ассоциации автопроизводителей Anfavea, в 2021 году продажи автобусов в Бразилии составили 14 000 единиц, оставшись почти на том же уровне, что и годом ранее.

"Прошлый год был трудным, мало клиентов могли и хотели покупать. Этот год совершенно другой, клиенты хотят покупать", — заверил Барбоса.