МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в июне упали в годовом выражении в 3,9 раза — в регионе было зарегистрировано 27 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "АвтоВАЗ" не будет возобновлять производство Lada Xray в этом году

В первом полугодии в целом продажи Lada в ЕС снизились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 602 машин.

В целом продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе-июне упали на 14% в годовом выражении, а в июне — на 15,4% (886,51 тысячи). Июньский показатель минимальным с 1996 года. Процентное снижение на ключевых, кроме Испании, рынках стало двузначным. В Германии показатель продаж июня сократился на 18,1%, в Италии — на 15%, во Франции — на 14,2%, в Испании — на 7,8%.

За первое сокращение составило для Германии 11%, Франции — 16,3%, Италии — 22,7%, Испании — 10,7%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) в июне сократились в годовом выражении на 17%, Volkswagen Group — на 22,3%, группы Renault — только на 0,04%.