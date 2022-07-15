МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Продажи и производство автомобилей в РФ в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности

"Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%", — сказал он в Госдуме, комментируя тему автопрома.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. Кандидатура Мантурова в пятницу рассматривается на пленарном заседании Госдумы.