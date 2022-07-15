МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Продажи компании Škoda Auto в первом полугодии 2022 года снизились на 30%, составив 360,6 тысячи автомобилей, сообщило в пятницу Чешское радио со ссылкой на пресс-службу компании. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе упали в четыре раза за июнь

"Компания Škoda Auto продала в первом полугодии на мировых рынках 360,6 тысячи автомашин, что на 30% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Падение продаж компании Škoda Auto является самым большим по сравнению с остальными фирмами, входящими в состав концерна Volkswagen. Одновременно число проданных электромобилей возросло за полугодие на 25,5%", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во втором квартале этого года падение продаж компании Škoda Auto составило 34,4%.