МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Гендиректор Tesla Inc Илон Маск заявил, что компания может снизить цены на электромобили, если инфляция успокоится. Twitter подал в суд на Маска, чтобы он купил соцсеть

Маск, у которого более 100 млн подписчиков в Twitter, ответил в пятницу на твит, в котором спрашивалось, планирует ли компания снизить цены. Она подняла их, чтобы справиться с последствиями пандемии и проблемами с поставками.

"Если инфляция успокоится, мы сможем снизить цены на электромобили", — написал Маск.

За последние несколько месяцев Tesla несколько раз повышала цены на электромобили на несколько тысяч долларов, поскольку стоимость сырья, от алюминия до лития, используемого в автомобилях и батареях, резко возросла. В то же время автопроизводители страдают от общеотраслевого дефицита чипов и других материалов.

Маск, самый богатый человек в мире, в последние недели предупреждал о риске рецессии и говорил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно экономики.

В июне потребительские цены в США подскочили на 9,1% до почти 41-летнего максимума на фоне сохранения высоких цен на бензин и продукты питания. Этот резкий рост сулит тяжелые времена для компаний, которые теперь ищут пути сокращения расходов и изменения планов найма.