МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Правительство России упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы, и временно отменило обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщается на сайте кабмина. Водителей предупредили о новом неожиданном штрафе

"Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ввоза машины в Россию и постановки на учет в ГИБДД было обязательно оборудовать ее комплектом оборудования "ЭРА-ГЛОНАСС". По данным пресс-службы кабмина, из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Новый упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года, до этого момента производители систем вызова экстренных служб смогут перенастроить логистические цепочки.