МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" представил первый полнофункциональный прототип кроссовера на водороде E-Niva. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на Telegram-канал Министерства промышленности и торговли России. Daimler Truck планирует собирать электробусы Mercedes-Benz в Бразилии

Ранее предприятие заявило о планах создать гибридный автомобиль, предназначенный только для гражданского использования. Заместитель директора по производственно-технологической политике Александр Ведров отмечал, что электрическая тяга является вспомогательным источником энергии, основной двигатель электрокроссовера — на газе.

Как пишет газета, вице-премьер Денис Мантуров посетил один из заводов концерна — Нижегородский, где был представлен E-Neva. Министр лично опробовал кроссовер, соответствующее видео опубликовано в telegram-канале Минпромторга.