МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Женщины-водители водят аккуратнее, чем мужчины, но они хуже справляются со стрессовыми ситуациями на дорогах, рассказали РИА Новости эксперты. Правительство упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы

Впервые о том, что женщины водят автомобили так же хорошо, как мужчины, было официально заявлено век назад — 18 июля 1925 года такую позицию выразила Американская автомобильная ассоциация ассоциацией.

ЖЕНЩИНЫ АККУРАТНЕЕ

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов заявил агентству, что женщины-водители обычно аккуратнее мужчин, но в стрессовых ситуациях им проигрывают.

"У женщины немного другой стиль вождения и немного другие реакции на стрессовые ситуации. На мой взгляд, в какой-то такой классической ситуации — ехать по дороге прямо — женщина, наверное, делает это аккуратнее. Не превышает скорость, более законопослушна и прочее. Но, на мой взгляд, в стрессовой ситуации женщины ведут себя хуже, чем мужчины, поэтому в аварийных ситуациях все-таки мужчина выигрывает", — сказал Холодов РИА Новости.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отметил, что женщины больше придерживаются принципов безопасного вождения, поскольку у них сильнее развит инстинкт самосохранения.

"Есть одно изречение профессора по безопасности — моего коллеги… Он говорит так: в России на дорогах безопасность изменится в лучшую сторону, когда будет, как минимум, 50% за рулем женщин. Он это сказал, потому что такая же ситуация была и в США. Поэтому я считаю, что женщины нисколько не хуже водят машины, хотя есть у них определенные проблемы. Но здесь речь идет… о том, что у женщин более развит инстинкт самосохранения, безопасности за детей, за семью", — заявил Канаев агентству.

ВНИМАТЕЛЬНО И ТРЕПЕТНО

Наказания для женщин, нарушивших правила дорожного движения, в России мягче, чем для мужчин. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что такое положение показывает, насколько бережно к ним относятся.

"Очень много послаблений для женщин делается у нас в законе, предусматривающих более мягкое наказание, чем мужчинам. Я считаю, это абсолютно правильно. Это никак не должно ущемлять женщину. Наоборот, это говорит о том, что отношение к ней более внимательное, трепетное", — сказал Травин РИА Новости.