МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В Москве задержали мошенника, придумавшего схему отъема денег у водителей на пешеходных переходах, передает пресс-служба МВД. Юрист раскрыл популярную схему отъема жилья у россиян

Сообщается, что аферист бросал папку для бумаг в автомобиль или ударял папкой по кузову авто, когда тот оказывался рядом с пешеходным переходом. Затем, если машина не останавливалась, он садился в свой автомобиль и догонял ее.

Мошенник показывал жертве свой предварительно сломанный телефон, который якобы повредился в результате инцидента, и решить вопрос без вызова полицейских путем компенсации причиненного "ущерба". Водители соглашались и оплачивали ему от трех до 10 тысяч рублей.

К сегодняшнему дню установлена причастность задержанного к семи подобным эпизодам, в связи с чем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".