МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus, в нее войдут не менее 1800 автомобилей, собранных из ранее накопленных на складах компонентов, сообщает компания. Lada остается самой популярной маркой на рынке автолизинга России

"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. Объем ограниченной партии автомобилей составит не менее 1800 штук", — говорится в сообщении.

Как уточняется, о сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus будет объявлено дополнительно.