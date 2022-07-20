Минпромторг поддержал мораторий на налог при покупке отечественных авто
Минпромторг поддержал мораторий на транспортный налог при покупке отечественных авто
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в июне направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову предложение об освобождении от транспортного налога граждан, которые приобретают автомобили российского производства.
"Минпромторг России поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на транспортный налог сроком на два-три года. Отметим, что за налоговую сферу отвечает Минфин России", — говорится в сообщении.