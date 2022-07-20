МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает предложение о введении моратория на транспортный налог при покупке отечественных автомобилей сроком на два-три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus

Депутат Госдумы Виталий Милонов в июне направил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову предложение об освобождении от транспортного налога граждан, которые приобретают автомобили российского производства.

"Минпромторг России поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении моратория на транспортный налог сроком на два-три года. Отметим, что за налоговую сферу отвечает Минфин России", — говорится в сообщении.