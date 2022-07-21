МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В последние дни в обществе активно обсуждается грядущий закон, санкции которого предусматривают конфискацию автомобиля. Стоит отметить, что в определении конфискации речь не идет о возмещении долгов, погашении ущерба или опосредованной оплате штрафа. Речь идёт именно о принудительном безвозмездном изъятии того или иного имущества (в данном случае машины) и его передачи не в пользу третьих лиц, а именно в собственность государства, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. "АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus

В настоящее время конфискация автомобиля возможна в исключительных случаях и на основании решения суда. "Мера эта — весьма суровая и применяется крайне редко, и как правило, является следствием совершения особо тяжких преступлений коррупционной направленности", — объясняет он.

Сейчас обсуждаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которым возможно изъятие автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно замеченных в пьянстве за рулем или устроивших ДТП в таком состоянии. Тема пока обсуждается и носит дискуссионный характер.

А вот арест транспортных средств в виде запрета их отчуждения и запрета регистрационных действий встречается достаточно часто как в уголовном процессе, и в исполнительном производстве. "В уголовных делах арест на имущество, в том числе и на автомобили, накладывает суд по ходатайству дознавателя или следователя", — уточняет эксперт.

В некоторых случаях машина может оставаться у законного владельца, но чаще автомобиль отправляют на специальную стоянку. Автомобиль может быть также изъят и перемещен на ту же стоянку как вещественное доказательство. Судьба арестованного имущества и вещественных доказательств, как правило, разрешается судом при постановлении приговора.

Как указывает адвокат, в отдельных случаях арест с имущества может быть снят до суда. "Обычно такое происходит, когда удаётся ещё в ходе предварительного следствия доказать, что владелец имущества не имеет отношения к преступлению, а само транспортное средство не было орудием этого преступления», — пояснил Миронов.

Пожалуй, чаще всего в повседневной жизни автомобили изымают судебные приставы-исполнители. Все эти случаи объединяет то, что машину забирают не безвозмездно и автомобиль не обращается в пользу государства. Он либо продаётся, либо передаётся взыскателю во исполнение ранее возникшего обязательства, например, залога или долга, говорит эксперт.

"В любом случае полезно помнить, что конфискация или иное изъятие транспортного средства в подавляющем большинстве случаев является следствием недобросовестного, противоправного поведения собственника машины», — подытожил юрист.