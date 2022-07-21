МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" готовится к выпуску автомобиля нового поколения "Соболь NN", серийное производство планируется начать в 4 квартале 2022 года, сообщила пресс-служба компании. Минпромторг поддержал мораторий на налог при покупке отечественных авто

"Соболь NN" является дальнейшим развитием новой платформы коммерческих автомобилей ГАЗ – поколения NN. За счет компактных габаритов автомобили линейки "Соболь NN" смогут легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складам. На них будет удобно парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

"На мощностях Горьковского автозавода с привлечением займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) проводится модернизация производств, устанавливается новое высокотехнологичное оборудование. Начало выпуска новой модели запланировано на 4 квартал 2022 года. Инвестиции компании в проект составят 3,25 миллиарда рублей, из которых 828 миллионов рублей – льготный заем ФРП", — говорится в сообщении.

Выпуск линейки "Соболь NN" начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, в дальнейшем появятся другие модификации. Как заявил президент компании Вадим Сорокин, автомобиль "Соболь NN" заместит в сегменте доставки и онлайн-торговли европейские аналоги, покинувшие рынок.

"Полностью разработанный в инженерном центре компании, "Соболь NN" станет наиболее локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в России: с учетом применения в дальнейшем собственного бензинового двигателя и нового легкого дизельного двигателя, производство которого планируется организовать на мощностях Горьковского автозавода, уровень локализации автомобиля составит до 83%", — подчеркивается в сообщении.