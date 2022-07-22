МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 22,5% и составила 2,913 триллиона корейских вон (2,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Stockmann увеличилась в первом полугодии

Выручка за полугодие составила 40,233 триллиона вон (30,8 миллиарда долларов), поднявшись на 15,2% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла на 50% — до 3,841 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов).

Во втором квартале чистая прибыль Kia составила 1,881 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов), что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась на 19,3% — до 21,876 триллиона вон (16,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль подскочила в 1,5 раза — до 2,234 триллиона вон (1,7 миллиарда долларов).