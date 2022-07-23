МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Многие из нас испытывают стресс при управлении автомобилем. Иногда стресс может перерастать даже в страх, который, в свою очередь, влияет на качество вождения, а, следовательно, и на его безопасность. О том, как избавиться от страха перед вождением, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Правительство упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы

Для начала необходимо понять, чем этот страх вызван. "Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере. А может, вы опасаетесь движения в условиях плотного городского трафика, поскольку не понимаете логику движения остальных автомобилей или боитесь что-то сделать не так, в результате чего другие водители начнут высказывать вам свое недовольство. Или вы боитесь двигаться на высокой скорости, ожидая, что в любой момент машина может выйти из-под вашего контроля", — рассуждает специалист.

Все эти причины, как правило, связаны не столько с малым опытом вождения, сколько с недостаточным уровнем водительского мастерства, подчеркивает он. Вы не в состоянии понять, как автомобиль отреагирует на ваши действия, любой маневр вызывает у вас сомнения, что приводит к стрессу и накоплению негативного опыта вождения.

Выход из этой ситуации, по мнению Васильева, прост: либо обратиться в школу повышения водительского мастерства, либо практиковать управление автомобилем с опытным водителем в качестве штурмана, который поможет вам с выбором правильных решений во время вождения и подстрахует в особо тяжёлых конкретно для вас ситуациях.

Как курсы повышения водительского мастерства, так и взаимодействие с опытным водителем позволят вам на фоне увеличения водительских навыков снизить уровень тревожности и, следовательно, более профессионально и безопасно управлять автомобилем. А дальше все будет зависеть от времени, проведенного за рулем при правильном стиле взаимодействия с машиной. Эксперт рассказал, как часто такси попадают в ДТП

Однако совсем другое дело, если страх при управлении автомобилем связан с тем, что вы попали однажды в какую-то неприятную ситуацию или аварию. И каждый раз, садясь за руль, вы ожидаете ее повторения. В этом случае, как полагает эксперт, трудно сформулировать универсальный рецепт решения проблемы. Будет, например, правильно, начиная движение, "четко понимать специфику вашего маршрута, его возможные опасности". Стоит подбирать скоростной режим движения, который будет комфортен для вас.

Иногда имеет смысл обратиться к профессиональному психологу, чтобы проанализировать причины возникновения страхов и способы борьбы с ними. "Раньше в автомобильном спорте, если пилот попадал даже в тяжелую аварию, его старались как можно раньше посадить обратно за руль, чтобы впоследствии он не испытывал психологических проблем при вождении", — говорит эксперт.

При этом контролируемый страх при управлении машиной – не такая уж и плохая вещь, поскольку он выступает в качестве механизма предупреждения о том, что не все находится под вашим контролем и не позволяет быть слишком беспечным, заключил он.