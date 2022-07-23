МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Запасы зарубежных автомобилей в России подходят к концу, их хватит на 3-6 месяцев, однако Китай активно замещает позиции других производителей, а также продолжается сборка корейских машин в Калининграде, сказал РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. Назван срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей

Портал Autonews в четверг написал, что запасы новых автомобилей на заводских складах и в логистических терминалах в Санкт-Петербурге опустели.

"Это правда. Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3-6 месяцев. Мы остались без тех авто, к которым привыкли", — сказал Моржаретто.

Он напомнил, что с марта не работают практически все сборочные предприятия иностранных компаний, поставок зарубежных автомобилей почти нет. Исключение составляют китайские и корейские машины. Так, эксперт отметил, что Китай достаточно активно замещает позиции, которые занимали раньше другие зарубежные производители, кроме того, завод "Автотор" в Калининграде продолжает собирать корейские автомобили.