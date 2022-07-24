МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Как не стать жертвой мошенников, скручивающих пробег перед продажей автомобиля, в беседе с радио Sputnik объяснил президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. Минпромторг поддержал мораторий на налог при покупке отечественных авто

"Тенденция к продаже автомобилей со скрученным пробегом будет иметь место, потому что есть простейший закон: спрос рождает предложение. Большинство людей сейчас хотят автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, даже если этому автомобилю 10 или 15 лет, поэтому продавцы начинают скручивать пробег", — отметил автоэксперт.



Доступность цифровых баз данных о машинах с пробегом, по словам Амирова, в последнее время сдерживает мошенников, но неспециалисту по-прежнему достаточно сложно самостоятельно получить достоверную информацию об автомобиле.

"Те источники информации, которые доступны простым покупателям, — это не панацея. Бывают случаи, когда по VIN-номеру можно узнать недостоверную информацию об автомобиле", — отметил эксперт и порекомендовал покупателям подержанных авто прибегать к услугам профессионалов, которые используют спецоборудование для проверки пробега автомобиля.