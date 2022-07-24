МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чаще других водителей на дороге в России рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов, лидерами по числу страховых случаев стали автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai, говорится в исследовании страхового дома ВСК, результаты которого есть у РИА Новости. Автоэксперт объяснил, как не купить машину со скрученным пробегом

"Чаще других на дороге рискуют владельцы внедорожников и кроссоверов: по данным ВСК, на них приходится большая часть обращений по каско", — говорится в сообщении страхового дома.

Лидер по числу страховых случаев по каско по итогам 6 месяцев 2022 года — Toyota: с начала года на автомобили японского бренда пришлось около 12% происшествий. Также в тройку лидеров вошли Kia (10%) и Hyundai (9%), а замыкают рейтинг Renault, Volkswagen (по 7%) и Mercedes-Benz (5%). "Кроме того, несмотря на общее снижение количества обращений по каско, в январе-июне был зафиксирован рост на 33% страховых случаев с автомобилями китайских брендов", — выяснили эксперты.

У автомобилей марки Toyota лидеры по происшествиям модели Camry — на них приходится треть происшествий среди автомобилей данного бренда, а также Rav4 (29%) и Land Cruiser (28%). Среди Kia в происшествия чаще всего попадают модели Rio (23%), Kia Sportage (19%), Kia Sorento (11%). Лидеры среди авто марки Hyundai модели Creta (38% среди автомобилей данного бренда), Solaris (20%) и Santa Fe (15%). Автоэксперт рассказал, как не бояться водить автомобиль

Чуть меньше половины (46%) происшествий с автомобилями марки Volkswagen приходится на кроссовер Tiguan, среди Renault 28% обращений поступило от владельцев модели Duster. "Среди водителей Mercedes-Benz чаще всего в страховую компанию за компенсацией по каско обращались владельцы линейки внедорожников GLC (14%), GLE (15%) и GL (4%)", — выяснили эксперты.

"На фоне роста китайского автопарка в России с начала года в ВСК увеличилось число обращений по каско от водителей автомобилей марки Chery (почти в 1,5 раза), Geely (в 1,4 раза) и Haval (в 1,3 раза)", — заключили в страховом доме.