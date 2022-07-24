МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Кодекс об административных правонарушениях России был дополнен новыми нормами о штрафах в размере до 200 тысяч рублей, а также мерами в виде обязательных работ за повторное управление автомобилем без водительских прав в случае, если нарушитель ранее уже был лишен прав, пишет "Парламентская газета". Во Франции ввели ограничения на потребление воды

Если же, заплатив два административных штрафа, человек снова начинает управлять транспортным средством без законных оснований в виде водительского удостоверения, то его будет ждать уже уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на два года.

Такие нормы вступают в силу в понедельник, 25 июля.

Ранее для задержанных за рулем и уже лишенных водительских прав граждан был предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток или до 200 часов обязательных работ. Наказание было одинаковым для тех, кто впервые рискнул водить машину после лишения прав, и для тех, кто делает это систематически.

Теперь те, кто сел за руль второй раз, не имея на это законных оснований, заплатят от 50 до 100 тысяч рублей. Граждане, заплатившие два административных штрафа и вновь севшие за руль, уже попадут под уголовную ответственность.

"Нарушителям придется заплатить 150-200 тысяч рублей, их могут отправить на принудительные работы до 360 часов или лишить свободы на срок до одного года. Для тех, кто имея такую судимость, решился в очередной раз незаконно сесть за руль, установили штраф 200-300 тысяч и лишение свободы до двух лет. У злостных нарушителей также могут конфисковать автомобиль", — отмечает издание.